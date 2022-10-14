Прогноз погоды в Якутске на субботу, 15 октября

Фото: KP.RU

Днем 15 октября в Якутске температура воздуха составит до плюс 1 градуса, сообщает Якутское УГМС.

«Небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный 1-5 м/с. Ночью -2-4°, днем -1+1°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в пять часов вечера в столице республики зафиксировали плюс 1 градус.

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