10-летний ребенок пострадал в ДТП в Алданском районе

Фото: Управление ГИБДД МВД по Якутии

13 октября в поселке Нижний Куранах после столкновений двух автомобилей пострадал ребенок и еще одна машина, стоявшая на парковке, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД МВД по Якутии.

Под конец рабочего дня автомобиль «Тойота Вэнгард» двигался к перекрестку улиц Юбилейная и Новая. Водитель не обратил внимание на то, что дороги неравнозначные, и ему необходимо уступить. В результате произошло столкновение с машиной марки « Ниссан Нот», которая двигалась по главной дороге. От удара одну из машин отбросило на припаркованную на обочине «Хонду Аккорд».

В аварии пострадала 10-летняя девочка, сидевшая в «Ниссане» на заднем сиденье без ремня безопасности. У ребенка диагностированы ушибы, назначено амбулаторное лечение.

Как выяснилось, за рулем «Тойоты» была 41-летняя женщина с 8-летним стажем вождения, ранее за нарушения ПДД не привлекалась. Акта освидетельствования зафиксировал, что в момент ДТП в ее крови не было алкоголя.

По факту ДТП проводится проверка. ГИБДД по Якутии призывает автолюбителей, быть особенно внимательными на дорогах в осенне-зимний период

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