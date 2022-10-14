Около 70 машин убирают снег и подсыпают улицы Якутска

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

На улицах и площадях Якутска расчищают от снега и подсыпают дорогу мелким щебнем около 70 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба мэрии города.

Всего на городской полигон с 10 по 13 октября вывезли 834 кубометра снега. Для этого были задействованы 13 комбинированных машин КО-806, два автогрейдера ДЗ-98, 17 самосвалов, четыре бобкэта, шесть тракторов МТЗ-82 и один фронтальный погрузчик.

Еще два трактора МТЗ-82 подметают тротуары и площади. Несколько машин посыпают дорогу мелким щебнем против гололеда и т.п.

Работа продолжается.

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