Врач из Якутии рассказал, как на передовой СВО под огнем противника добирался к раненому товарищу

Фото: yk24.ru

В каждом взводе на передовой спецоперации на Украине числятся медики. Одним из них стал главный врач Оленекской центральной районной больницы Назар Петров. О буднях военного медика он рассказал телеканалу «Якутия 24».

В окопах медики — это такие же бойцы, как и все остальные солдаты, но с дополнительными обязанностями, рассказывает Назар Петров.

В своем отряде он познакомился с четырьмя коллегами: врачом-хирургом и двумя фельдшерами. За время службы им приходилось добираться к раненным по заминированным тропам.

«Я добирался под огнем противника к позициям наших бойцов для оказания медицинской помощи разного профиля: от лечения бронхитов, ангин и артритов, до малых операций. Малые операции, такие как вскрытие и дренирование абсцессов, я выполнял якутским ножом. Скальпели мы берегли на большие операции», — сообщил Петров.

Его напарник, хирург Сергей Васильев сумел спасти бойцов во время стрелкового боя. Правда, позже сам он оказался на операционном столе тылового госпиталя. Его ранило осколком во время минометного обстрела. Тяжесть травмы оказалась настолько серьезной, что ему потребовалось несколько хирургических вмешательств.

Говоря о службе в целом, Назар Петров отметил хорошую укомплектованность. Благодаря властям Якутии, он получил новую форму и разгрузочный жилет для боеприпасов. В армии ему выдали бронежилет и вооружение.

«Питались мы хорошо. Спали в спальниках. Моей семье, семьям моих земляков материальную и моральную поддержку оказала глава Оленекского района Лена Иванова. Сегодня наши близкие ожидают поддержку согласно указа главы Якутии Айсена Николаева», — добавил он.

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