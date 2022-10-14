Сотрудники МФЦ выедут в труднодоступные села Якутии для приема заявлений от семей мобилизованных

Фото: Иван МАКЕЕВ

МФЦ Якутии организует выезды в труднодоступные села Якутии для приема заявлений от семей мобилизованных, в том числе на выплаты 200 тысяч рублей, сообщила в пятницу в ходе брифинга зампред правительства республики Ольга Балабкина.

«У нас уже отработана система органов государственной власти. Там, где в населенных пунктах нет системы МФЦ, будут осуществлены выезды», — сказала она.

Заявление также можно подать и в местное управление социальной защиты на местах, добавила вице-премьер.

«Органы государственной власти по поручению главы республики Айсена Николаева всю нагрузку по сбору документов подтверждающего характера взяли в полном объеме на себя. И лицу, которое имеет на это право, нужно лишь подать заявление», — подчеркнула Ольга Балабкина.

Напомним, что заявления принимают в МФЦ или на портале госуслуг.

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