Трансфер Якутск – железнодорожный вокзал Нижний Бестях продлен до 17 октября

Фото: ЖДЯ

Теплоход «В. Рукавишников», который осуществляет трансфер по маршруту г. Якутск – ж.д. вокзал Нижний Бестях, продлевает работу. Навигацию его экипаж завершит 17 октября, об этом сообщается на сайте «Железных дорог Якутии».

Изменения в расписании связаны с благоприятной погодой.

Стоимость трансфера – 500 рублей. Талон на трансфер можно приобрести сразу с покупкой билета на поезд на сайте ОАО «РЖД», в билетных кассах АО «АК «ЖДЯ» и АО «ФПК» на всех железнодорожных вокзалах России и в билетной кассе в г. Якутске по адресу: пр. Ленина, д.24 (Азимут отель, 1 этаж).

Пассажирам, купившим талоны на трансфер по стоимости, установленной для переходного периода (1500 рублей), просим обратиться в билетную кассу на теплоходе «В. Рукавишников» для оформления претензии на возврат разницы стоимости талонов.

С расписанием трансфера пассажиров по маршруту г. Якутск – железнодорожный вокзал Нижний Бестях можно ознакомиться на сайте АО «АК «ЖДЯ» и с помощью телеграм-бота @rwyakutia_bot (ЖДЯ Бот).

Справки по тел. 8(4112) 31-80-81, доб.7381. Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (по всей России бесплатно).

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