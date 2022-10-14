В Южной Якутии начнется строительство гидрэлектростанции

Фото: пресс-службы правительства Якутии

В Якутии растет потребление электричества, поэтому на юге республики необходимо построить гидроэлектростанцию. Об этом глава республики Айсен Николаев объявил на сессии форума «Российская энергетическая неделя» в Москве.

Темпы энергопотребления в Якутии растут в среднем на 8-9% в год. Этому способствует запуск инвестиционных проектов и рост промышленного производства. Если до 2021 года Якутия была энергоизбыточным регионом, то в 2021 году потребление впервые превысило производство электроэнергии почти на 1%.

«С учетом масштабного развития Дальнего Востока, в частности бурного роста промышленности в Якутии, проект строительства Южно-Якутского кластера с «энергетическим сердцем» в виде Канкунской ГЭС входит в повестку дня», – сказал руководитель региона.

На его взгляд, целесообразно рассматривать этот проект как вариант стратегического развития энергетики не только республики, но и всего Дальневосточного округа. Проект предполагает создание крупнейшего по энергогенерации гидроэнергетического комплекса с высоконапорными плотинами без значительных затоплений территорий.

Айсен Николаев подчеркнул, что возобновляемый и относительно дешевый источник энергии поможет снизить углеродный след и снизит риски возникновения паводков.

Справка «КП»:

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 12 по 14 октября. На площадках форума представители власти, бизнеса, экспертного и медийного сообществ обсуждают тенденции развития современного топливно-энергетического комплекса страны

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