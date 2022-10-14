Руководство Русского театра прокомментировало возможную отмену спектакля в Якутске

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Администрация Русского театра поблагодарила зрителей за переживания за коллектив и спешит сообщить, что сегодняшняя постановка состоится.

«Сегодня утром наши ребята поехали военкомат. Несколько актеров уже вернулись в театр, призывать их не будут. Сейчас они уже приступили к репетиции, которая в эти минуты идет в театре. Информацию от остальных наших сотрудников мы ждем. Идет работа с военкоматом», – сообщается в телеграм-канале Государственного академического Русского драматического театра им. А.С. Пушкина.

Фантасмагория «Дни Турбиных» по Михаилу Булгакову состоится в 18:00.

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