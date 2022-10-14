Прокуратура выписала предупреждение якутскому министру из-за роста числа смертельных ДТП

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В 2022 году проверки безопасности на дорогах выявили более 1,8 тысяч нарушений. Предписания об их устранении направлены председателю правительства Якутии и главе МВД республики, также предостережение получил глава местного Минтранса, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

На территории республики фиксируется рост ДТП. В автоавариях погибли 60 человек и еще 660 получили различные травмы. В связи с этим прокуратура внесла представления председателю регионального правительства и министру внутренних дел по Якутия.

Одной из причин повышения уровня аварийности является ненадлежащее техническое состояние улично-дорожной сети. Среди основных нарушений отсутствие дорожных знаков, ограждений у ремонтируемых участков, несоответствие дорожного покрытия требованиям.

«Низкие темпы освоения финансирования регионального проекта «Дорожная сеть» послужили основанием для объявления предостережения министру транспорта и дорожного хозяйства республики. Приняты меры по выделению финансирования на текущий год в размере 14 млн рублей по представлению прокуратуры республики по фактам непринятия мер по внедрению АПК «Безопасный город», – сообщает пресс-служба.

К ответственности привлечено 214 лиц и возбуждено 4 уголовных дела.

По многочисленным нарушениям, связанным с дефектами дорожного покрытия, отсутствием разметок, тротуаров в Якутске направлено в суд 87 заявлений. Из них уже удовлетворены 22 заявления, остальные находятся на рассмотрении.

Устранение нарушений закона и приведение дорог в соответствие с нормативными требованиями находится на контроле прокуратуры.

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