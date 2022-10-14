Сотрудников IT-парка в Якутске эвакуировали из-за сообщения о минировании

Фото: t.me/sakhaday

Утром 14 октября поступило сообщение, что сотрудников IT-парка в Якутске эвакуируют.

Директор Технопарка «Якутия» Петр Габышев сообщил «КП – Якутия», что утром 14 октября поступил звонок от неизвестных лиц в Высшую школу инновационного менеджмента о якобы заложенном взрывном устройстве.

Так как Высшая школа инновационного менеджмента располагается в том же здании, что и «Технопарк Якутия», то оперативно была проведена эвакуация всех людей из здания IT-парка.

На место уже прибыли пожарные и правоохранительные органы.

Как позже уточнила пресс-служба Технопарка, это был не телефонный звонок, а письмо на электронную почту. Сейчас в IT-парке работают спецслужбы.

Напомним, 12 октября в школу №5 города Якутска поступило сообщение о минировании, учебный процесс был прерван. По словам директора школы Алексея Семенова, сообщение о взрывном устройстве пришло на электронную почту, после чего работники школы оперативно известили правоохранительные органы.

Ученики первой смены были отправлены домой, для них уроки прошли в дистанционном режиме. Учащиеся второй смены приступили к учебе в обычном режиме.

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