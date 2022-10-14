Двое жителей Якутска украли мешок картошки из подъезда дома

Фото: Иван МАКЕЕВ

У жительницы Якутска из подъедза дома кто-то украл мешок картошки — она обратилась в полицию, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Правоохранители выяснили, что к краже причастны 55- и 40-летний мужчины. Они были в том подъезде и заметили куль. Похищенную картошку подозреваемые поделили между собой.

То, что они еще не успели съесть, вернули женщине.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ — кража.

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