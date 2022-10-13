В Якутии за два года модернизируют 73 дизельные электростанции

Фото: правительство Якутии

В Якутии планируют до конца 2024 года модернизировать 73 дизельные электростанции. По Соглашению с ПАО «РусГидро» власти начнут строить автоматизированные энергокомплексы – гибриды с дизельной и солнечной генерацией.

«6 таких электростанций уже введены в работу. Они дают поразительный эффект по экономии топлива», – отметил Айсен Николаев.

Глава Якутии подчеркнул, что республика будет развивать направление возобновляемых источников энергии. Сегодня в Якутии действует самая большая в России сеть децентрализованных энергосистем в труднодоступных территориях, и переход на ВИЭ будет экономически оправдан.

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