В Якутии спасли четверых людей, у которых сломался вездеход

Фото: служба спасения Якутии

Служба спасения Якутии отчиталась об успешных поисках якутян, пропавших в Булунском районе. Четыре человека поехали на вездеходе из Тикси в сторону села Найба, но до места так и не добрались.

Поначалу поиски велись на земле: спасатели направили из села Хара-Улаха в сторону Тикси группу на двух снегоходах. Поисковики обследовали около 50 километров, но следов пропавших не нашли. Вдобавок, в районе ухудшилась погодная обстановка.

После этого было решено привлечь авиацию: на место направили Ми-8 «Полярных авиалиний», а в районе ввели режим ЧС муниципального характера. В ходе облета пропавших нашли примерно в 50 километрах от села Найба – оказалось, их вездеход заглох по дороге. Людей благополучно эвакуировали.

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