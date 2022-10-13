Более 33 тысяч туристов посетило национальный парк «Ленские столбы»

Фото: KP.RU

С начала 2022 года национальный парк «Ленские столбы» посетило 33 257 человек, сообщает пресс-служба парка.

Отмечается, что это в 1,2 раза больше по сравнению с 2021 годом, тогда количество посещений перевалило за 27 тысяч.

– В период с января по май уникальный природный памятник оценили 16 679 человек, с июня по сентябрь включительно – 16 578 человек, – говорится в сообщении.

Природный парк «Ленские столбы» составляют уникальные скальные образования высотой до 100 метров, расположенные вдоль берега реки Лена в центральной части Республики Саха (Якутия). Парк «Ленские столбы» включен в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2012 году.

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