Прогноз погоды в Якутске на пятницу, 14 октября

Фото: KP.RU

Днем 14 октября в Якутске температура воздуха составит до плюс 2 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью умеренный, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер ночью восточный, днем северо-западный 3-8 м/с. Ночью -1-3°, днем 0+2°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали 0 градусов, ветер 1 м/с.

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