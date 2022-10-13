В Якутске у женщины украли сотовый телефон из квартиры

Фото: пресс-служба Росгвардии

Сотрудники Росгвардии в Якутске задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи сотового телефона, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в полицию обратилась жительница дома по улице Якутская, которая сообщила, что злоумышленник украл сотовый телефон Itel из ее квартиры. Она также сообщила приметы подозреваемого.

Ориентировка с приметами мужчины была отправлена наружным службам полиции, в том числе нарядам групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Один из патрулей заметил гражданина, чьи приметы совпадали с описанием ориентировки на автобусной остановке на улице Автодорожная. Им оказался 35-летний мужчина без определенного места жительства и работы. Он был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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