Мобильный офтальмологический комплекс начал работу в Усть-Алданском районе

Фото: пресс-служба правительства Якутии

В Усть-Алданский район прибыл мобильный офтальмологический комплекс «Белый лебедь», врачи которого будут принимать местных жителей с 13 по 15 октября. Ранее они завершили работу в Нерюнгринском районе, сообщает пресс-служба правительства республики.

Передвижной офтальмологический комплекс на базе автомашины «КАМАЗ» позволяет высококвалифицированным специалистам добраться до труднодоступных сел. За последнюю поездку выездная бригада посетила 19 сел Алданского и Нерюнгринского районов.

Офтальмологи проводят первичную диагностику, амбулаторное лазерное лечение, а также отбор пациентов для оперативного лечения.

По данным главного врача Якутской республиканской клинической офтальмологической больницы Ивана Луцкана, во время последней командировки в Южную Якутию было осмотрено более 500 пациентов и прооперировано 35 пациентов.

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