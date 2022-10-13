В Мегино-Кангаласском районе Якутии произошло ДТП с четырьмя пострадавшими

Фото: УГИБДД по Якутии

12 октября около 15 часов дня на федеральной автодороге «Колыма» в Мегино-Кангаласском районе произошла автоавария, в которой пострадало четыре человека, сообщает УГИБДД по Якутии.

Фото: УГИБДД по Якутии

Предварительно установлено, что 56-летний водитель Toyota Fielder двигаясь с Таттинского района на 48-м километре выехал на встречку, чтобы обогнать КамАЗ. При этом он видел, что там находится дорожный знак «Обгон запрещен».

В результате он столкнулся с УАЗ 220695-04, который двигался ему навстречу по полосе встречного движения.

Фото: УГИБДД по Якутии

Отмечается, что в момент ДТП все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, однако, авария была настолько серьезной, что серьезные травмы получили водитель УАЗа, два пассажира и водитель Fielder.

Водитель автомобиля КамАЗ не пострадал. Все водители находились в трезвом состоянии.

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