23 октября с космодрома «Восточный» запланирован запуск ракеты, фрагменты которого упадут в шести районах Якутии

Спасатели загружают найденные фрагменты ракеты в вертолет. Фото из архива Минэкологии Якутии

23 октября в 04:57 якутского времени с космодрома «Восточный» запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с блоком космических аппаратов «Гонец-М» и «Скиф-Д».

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

Отмечается, что фрагменты головного обтекателя ракеты упадут на территориях Алданского и Олекминского районов, а центрального блока и хвостового отсека – на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Жиганского и Оленекского районов.

Принимаются все меры к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности населения в районах, где упадут отделяющиеся части космических объектов.

МЧС предупреждает жителей и оленеводов воздержаться от посещения леса на период падения фрагментов ракеты и оставаться в своих населенных пунктах. В случае чрезвычайной ситуации – звоните по номеру «112».

Напомним, что в 2021 году с космодрома «Восточный» также состоялся пуск ракеты «Союз-2.1б». Фрагменты ракеты упали на территории Алданского и Кобяйского районов.

Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.