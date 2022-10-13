В три раза вырастет производство энергоресурсов в Якутии к 2030 году

Фото: пресс-служба правительства Якутии

К началу нового десятилетия Якутия нарастит производство угля, газа и нефти более чем в три раза, объявил глава республики Айсен Николаев на сессии форума «Российская энергетическая неделя» в Москве.

По поручению президента страны в Якутии разработан целевой прогнозный топливно-энергетический баланс до 2030 года, сообщил руководитель региона.

«К 2030 году производство энергетических ресурсов планируется нарастить более чем в три раза. Ориентир на экспорт останется и увеличится соразмерно объёмам добычи. Вместе с тем мы оцениваем рост внутреннего потребления в два раза», – отметил Айсен Николаев.

К примеру, планируется, что добыча угля увеличится до 80-90 млн тонн, газа – до 50 млрд кубометров, нефти – до 21 млн тонн, производство электрической энергии вырастет вдвое.

По словам Айсена Николаева, в этом направлении региону требуется поддержка в развитии транспортной и энергетической инфраструктуры, в том числе газовой, электроэнергетической, атомной.

Справка «КП»:

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 12 по 14 октября. Мероприятие проходит с участием президента России Владимира Путина, вице-премьера РФ Александра Новака, руководителей иностранных энергетических ведомств и организаций, экспертного и медийного сообществ и т.п.

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