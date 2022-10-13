В Якутии ревнивец ударил ножом знакомого бывшей жены Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Житель Нерюнгринского района подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством, сообщает пресс-служба районного отдела МВД России.

На почве ревности 37-летний житель поругался с бывшей женой. Женщина испугалась за свою жизнь и здоровье, поэтому позвонила знакомому и попросила его приехать. По ее просьбе мужчина пришел и сразу столкнулся с угрозой убийством. Затем экс-супруг знакомой ударил мужчину кухонным ножом в область грудной клетки.

Заведены уголовные дела по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Как выяснилось, ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.

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