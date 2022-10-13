Администрация Сунтар в очередной раз заплатит компенсацию двум детям, которых покусали бродячие собаки

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По иску прокуратуры Сунтарского района в пользу двух детей, пострадавших от нападения безнадзорных собак, взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 60 тысяч рублей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным ведомства, причиной нападения собак на детей стало ненадлежащее исполнение требований закона администрацией села Сунтар.

Поэтому прокуратура подала иск на сельскую администрацию. Суд согласился с требованиями прокурора. Решения суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы сторонами.

Это не первый случай возмещения компенсации от нападений собак. Ранее администрацию Сунтар в сентябре уже обязывали выплатить компенсацию в размере 100 тысяч рублей также двум пострадавшим несовершеннолетним.

И в других населенных пунктах, таких как Нерюнгри, Вилюйск, Олекминск, Черский, также были оштрафованы местные администрации.

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