В Якутии два пьяных друга угнали машину, разбили бампер, а потом вернули автомобиль на место

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томпонском районе полицейские задержали двух товарищей, решивших устроить себе «приключение» с угоном автомобиля, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Два друга были пьяны. Они захотели навестить своего третьего напарника, который был на работе. Но поленились идти пешком и решили взять чужую машину. Парни начали дергать ручки припаркованных во дворе автомобилей. Один оказался незаперт, но угонщики не смогли его завести. И потому пошли искать в соседний двор.

Там им крупно повезло: они нашли машину, хозяин которой не только не запер двери, но и оставил внутри и ключи, и банковскую карту, и даже наличные.

Друзья обрадовались и укатили в магазин за выпивкой. По пути они успели вылететь с дороги в кювет и разбить передний бампер. Наконец пьяная парочка добралась до места работы третьего товарища.

Но их трезвому приятелю не понравились «приключения» друзей, и он убедил их вернуть машину на место.

Угонщики послушались его, а по возвращении автомобиля на парковку попытались стереть отпечатки пальцев с приборной панели, дверных ручек и руля.

Одному из них 24 года, второму 18 лет.

На подельников возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».

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