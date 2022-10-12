Волонтеры якутского движения #МЫВМЕСТЕ оказывают помощь семьям мобилизованных

Фото: оперштаб Якутии

В Якутии штаб движения #МЫВМЕСТЕ подключился к помощи мобилизованным якутянам: их семьи могут получить все виды поддержки и помощи, в том числе юридическую, психологическую, а также помощь в быту.

«Члены семей мобилизованных могут обратиться за помощью по номеру «Горячей линии» 122, и, нажав на кнопку «6», оставить свою заявку. Звонки принимаются с 10:00 до 18:00 часов. Поступающие к нам заявки от семей мобилизованных будут распределены между волонтерами, которые окажут им всю оперативную помощь. Максимальный срок выполнения заявок составляет 3 дня», – пояснил руководитель штаба Айыллаан Винокуров.

Помощь, которую могут попросить якутяне, обширна: это и поддержка бытового характера, например покупка продуктов и лекарств, оказание помощи по уходу за детьми или пожилыми людьми.

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