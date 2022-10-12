Мошенники издевались над обманутой учительницей из Якутска

Фото: МВД Якутии

В Якутске полиция расследует дело об обмане 52-летней учительницы. Она обратилась в органы и рассказала, что перевела мошенникам 2 миллиона рублей. После этого изверги раскрыли себя и начали издеваться над обманутой женщиной.

По словам учительницы, ей поступил звонок от автоответчика с сообщением о краже с банковского счета. Через минуту ей позвонил «сотрудник Сбербанка» и начал по стандартной схеме обрабатывать женщину.

Учительница испугалась: она рассказала, что на ее счету лежат деньги, полученные по программе «Земский учитель». В итоге в течение двух недель якутянка перевела на мошеннические счета все свои деньги – порядка 2 миллионов рублей.

Женщина узнала об обмане, только когда у нее не осталось средств: тогда мошенник сбросил маску и начал злорадствовать над своей жертвой.

«Уважаемые якутяне, ни в коем случае не переводите деньги, следуя инструкциям незнакомцев по телефону. Помните, что просьба перевести денежные средства на специальный или безопасный счет – это уловки мошенников!», – добавили в полиции.

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