В Якутске жителей улицы Тимирязева оставили без остановки после капремонта

Фото: ОНФ Якутии

Дорожники забыли установить автобусную остановку после капремонта в Якутске. К общественникам из ОНФ с жалобой обратились жители улицы Тимирязева: они рассказали, что этот маршрут является единственным общественным транспортом, доступным в районе, и теперь он исчез.

«В районе Тимирязева-Байкалова в основном частный сектор и двухэтажные деревянные дома, много детей, стариков, для которых автобус — это единственный способ передвижения. Недавно в автобусах появилось объявление, что с 7 октября водители перестанут останавливаться на этой остановке. По проекту она не предусмотрена», – рассказали жители.

Активисты ОНФ осмотрели местность и отметили, что по нормативам остановка на этой улице должна быть. По закону, расстояние между остановками на линиях автобусов должно составлять 400 - 600 метров. По итогам выезда общественники планируют обратиться в мэрию, чтобы на улице поставили хотя бы временные остановки.

«Чем руководствовались проектировщики, и кто согласовывал такие проекты, что по факту люди остались без автобусной остановки? Учитывая наши суровые климатические условия, есть риск, что в –50 градусов человек просто не сможет дойти до остановки», – добавили в ОНФ.

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