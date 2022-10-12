Для жителей 17 квартала Якутска открылась первая воркаут-площадка

Предпринимателю, подарившему городу спортплощадки, вручили почётный юбилейный знак «100 лет Якутской АССР». Фото: пресс-службы администрации Якутска

В 17 квартале Якутска открылась первая воркаут-площадка. Она появилась по инициативе предпринимателя Дмитрия Шестакова, сообщает пресс-служба администрации города.

Любители подтягиваний и уличной гимнастики теперь смогут заниматься спортом, не покидая пределов своего Строительного округа. Глава местной управы Василий Рязанский отметил, что воркаут-зона около магазина «Новинка» это не последний спортивный объект в округе.

«На территории 17-го квартала впервые построен такой замечательный спортивный объект. Заниматься спортом – очень важно для развития человека. На этом мы не остановимся, будем и дальше развивать общими усилиями продвижение спорта в нашем округе», – говорит он.

Новая воркаут-площадка в 17 квартале. Фото: пресс-службы администрации Якутска

Это не первый объект, который появился благодаря предпринимателю. Ранее Дмитрий Шестаков построил спортплощадку по улице Дзержинского, напротив бывшей биржи труда. Таким образом он внес весомый вклад в пропаганду здорового образа жизни среди местных жителей, уверен депутат Гордумы Феликс Романов.

«Надеюсь, эта инициатива послужит хорошим примером для всех предпринимателей, и этот опыт будет передаваться в другие округа. Наша общая деятельность – улучшать качество жизни наших горожан», – считает депутат.

Сам предприниматель отметил, что в Якутске недостаточно мест для занятий спортом на свежем воздухе, а в 17 квартале таких площадок вообще не было. Это сподвигло мужчину проявить инициативу.

«Я решил поставить воркаут-площадку именно здесь, чтобы у молодых ребят была возможность тренироваться. Теперь главное – привлечь местную молодежь, чтобы спортивная площадка активно использовалась по назначению. В будущем планирую поставить еще одну площадку», – сказал Шестаков.

За неравнодушие и стремление улучшать жизнь родного города благотворителю вручили почётный юбилейный знак «100 лет Якутской АССР».

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