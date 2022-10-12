Жителям Якутии напоминают об уплате налогов

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Началась ежегодная рассылка физлицам налоговых уведомлений об уплате имущественных налогов, сообщает пресс-служба управления ФНС России по Якутии.

В ближайшее время его получат более 380 тысяч жителей республики. Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» уже получили в электронном виде. Если вы еще не зарегистрированы там или забыли пароль, можно восстановить доступ через учетную запись на портале госуслуг или обратившись в любой налоговый орган.

Для тех, кто не подключен к сервису «Личный кабинет», уведомления направят по почте заказными письмами. Поэтому гражданам необходимо проверять свой почтовый ящик: если вы найдете там извещение, то в течение 30 дней нужно подойти в свое почтовое отделение и получить налоговое уведомление. Рассылка, как и прежде, осуществляется из филиала ФКУ «Налог-Сервис» в Кемерове.

Ведомство напоминает, что налогом облагаются транспортные средства, земельные участки, объекты капитального строительства за период владения в течение 2021 года.

Оплатить можно следующими способами:

- через интерактивные сервисы ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика» и «Уплата налогов и пошлин»;

- в банках;

- через банковские терминалы и мобильные устройства (смартфоны, планшеты) с помощью QR-кода.

Подробная информация о порядке начисления и уплаты имущественных налогов размещена на промо-странице «Налоговое уведомление 2022 года» сайта ФНС России.

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