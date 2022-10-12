Верховный суд Якутии признал законным домашний арест замминистра здравоохранения Роману Савину

Фото: Сергей ЮДИН

Верховный суд республики оставил без изменения постановление Якутского городского суда о помещении первого заместителя здравоохранения Якутии Романа Савина под домашний арест.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, Романа Савина задержали 24 сентября по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении государственного контракта на закупку медицинских изделий в рамках борьбы с коронавирусом.

Ущерб от его действий бюджету Якутии мог составить более 151 миллиона рублей — следствие считает, что закупка осуществлялась по завышенной цене. Сам чиновник свою вину не признал.

25 сентября судья Якутского горсуда Альберт Горохов поместил его под домашний арест сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 22 ноября 2022 года включительно.

Савину запрещено выходить за пределы жилого помещения, за исключением случаев посещения органов предварительного следствия, суда, медицинских учреждений. А также воспрещается общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почту и пользоваться интернетом.

Роману Савину 38 лет. Он был назначен первым заместителем министра здравоохранения Якутии в ноябре 2021 года. До этого Савин работал в должности заместителя министра.

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