В Якутске поздравили спортсменов Василия Егорова и Михаила Прокопьева, наградив их денежными сертификатами

Фото: ЯСИА

В министерстве спорта Якутии поздравили победителя чемпионата России в Чите Василия Егорова и бронзового призёра Михаила Прокопьева, сообщает ЯСИА.

Напомним, 8 октября Василий Егоров завоевал золотую медаль чемпионата России в Чите и стал пятикратным чемпионом России. А Михаил Прокопьев стал бронзовым призёром чемпионата России в весовой категории до 48 кг.

Министр по физической культуре и спорту региона Леонид Спиридонов выразил надежду, что сборная России по боксу будет участвовать в чемпионате мира. Он вручил Василию Егорову денежный сертификат правительства республики на сумму 200 тысяч рублей, а его тренеру Николаю Егорову — на 100 тысяч рублей.

Также денежные сертификаты вручили спортсменам президент федерации бокса Якутии Петр Алексеев и директор Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд республики Михаил Пахомов.

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