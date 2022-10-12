В Якутии выявлено 93 новых случая COVID-19

Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на 12 октября в Якутии выявлено 93 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает телеграм-канал вице-премьера Ольги Балабкиной.

Из них в Якутске зарегистрировано 42 заболевших. Еще в 16 районах обнаружено от шести до одного случая.

За сутки лабораториями республики проведено 1 790 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 599 859 тестов.

За последние сутки госпитализировано 14 человек, а выздоровели 99 человек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.