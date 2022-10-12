Обитателей якутского студгородка взволновала история о маньяке

Фото: соцсети

На днях в ватсапе и соцсетях распространились сообщения о том, что якобы в студгородке СВФУ в Якутске появился маньяк. Он наблюдает и гонится за девушками.

В сообщениях призывают носить с собой перцовки и электрошокеры, а парней просят провожать девушек. Позже объявили, что «маньяка» поймали при входе в общежитие №20.

Фото: соцсети

Однако в пресс-службе МВД республики «КП — Якутия» сообщили, что подобных фактов не было зарегистрировано. Возможно, это всего лишь слухи.

Отметим, что почти каждый год в студгородке появляются интересные личности. Например, летом 2020 года здесь поймали эксгибициониста. Мужчина, по словам очевидцев, ездил на велосипеде, демонстрировал интимные части тела в общественных местах, пугая женщин и детей, и выражался при этом нецензурной бранью.

Любителя демонстрировать свои органы задержала полиция. Им оказался неоднократно судимый 44-летний мужчина.

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