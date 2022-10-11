Глава Якутии встретился с гендиректором «АЛРОСА» после отмены санкций

Фото: правительство Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев встретился с гендиректором АК «АЛРОСА» Сергеем Ивановым. Иванов заверил, что компания не планирует сокращать производственные планы и выполнит все социальные обязательства.

«Мы видим, что «АЛРОСА» строго выполняет все свои бюджетные и социальные обязательства, не останавливается работа по строительству новых объектов. В целом мы видим, что деятельность компании «АЛРОСА» и в дальнейшем будет направлена на то, чтобы сохранить за собой статус крупнейшей в мире алмазодобывающей компании», – резюмировал Николаев по итогам встречи.

Ранее Евросоюз исключил «АЛРОСА» из своего санкционного списка. Санкции были введены с началом СВО на Украине, однако на прошлой неделе стало известно, что компания вновь получила право поставлять сырье европейским ювелирам.

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