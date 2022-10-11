Мобилизованным якутянам пообещали сохранить рабочие места

Фото: правительство Якутии

В Якутии каждое обращение на горячую линию 122 рассматривается индивидуально, рассказали в диспетчерской службе. Вопросы поступают самого разного характера, но в 122 поспешили успокоить тех, кто задает самый главный вопрос – о работе.

На горячей линии подчеркнули, что все рабочие места будут сохраняться за мобилизованными якутянами. Однако как именно власти будут контролировать процесс возврата мобилизованных на их места, пока не сообщается.

«Поступившие вопросы от родственников мобилизованных, по уточнению обоснованности мобилизации, направляются в военкоматы. По словам специалиста колл-центра, есть случаи возврата ошибочно мобилизованных граждан», – добавили в центре.

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