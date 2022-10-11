Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2022 11:13

Мобилизованным якутянам пообещали сохранить рабочие места

Об этом говорят на горячей линии 122
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: правительство Якутии

Фото: правительство Якутии

В Якутии каждое обращение на горячую линию 122 рассматривается индивидуально, рассказали в диспетчерской службе. Вопросы поступают самого разного характера, но в 122 поспешили успокоить тех, кто задает самый главный вопрос – о работе.

На горячей линии подчеркнули, что все рабочие места будут сохраняться за мобилизованными якутянами. Однако как именно власти будут контролировать процесс возврата мобилизованных на их места, пока не сообщается.

«Поступившие вопросы от родственников мобилизованных, по уточнению обоснованности мобилизации, направляются в военкоматы. По словам специалиста колл-центра, есть случаи возврата ошибочно мобилизованных граждан», – добавили в центре.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.