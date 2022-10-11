В Якутске открыли IT-пространство для школьников

Фото: мэрия Якутска

В Якутске сегодня торжественно открыли пространство регионального проекта «Цифровая образовательная среда-2022». Оно будет действовать на базе гимназии «Центр глобального образования».

Внедрение цифровой образовательной среды позволит детям со школьной скамьи эффективно изучать IT-отрасль. Также это скажется на повышении квалификации педагогов, уверены власти Якутска.

«Развитие IT-отрасли – это один из ключевых пунктов в стратегии развития нашего города до 2032 года. Сегодня мы можем полностью обеспечить цифровое образование от школьной скамьи до вуза. Поэтому возможность постигать азы в любой из отраслей IT – это первый шаг в успешное будущее», – заявил мэр города Евгений Григорьев.

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