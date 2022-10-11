В Якутске дольщики недостроя на Кальвица получили компенсации за обман застройщиком

Фото: правительство Якутии

В Якутске закрыли вопрос с обманутыми дольщиками высотки по улице Кальвица, в квартале 43 г. Все жильцы получили компенсационные выплаты. Восстановлением их прав занимался «Фонд развития территорий».

Застройщик ООО «Строймонтаж-2002» обещал дольщикам завершить строительство еще в 2018 году, однако уже ближе к завершению стройки проект был брошен. Без денег и квартир остались в общей сложности 193 дольщика.

Летом этого года Арбитражный суд удовлетворил иск «Фонда развития территорий» о передаче прав застройщика на участок. Решение в сентябре вступило в законную силу, поэтому дом был вычеркнут из реестра проблемных объектов.

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