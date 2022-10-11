В Якутске и Намском районе два пьяных водителя разбили свои и чужую машину в ДТП

Фото: УГИБДД по Якутии

В понедельник, 10 октября, в Якутске и Намском районе произошло два ДТП по вине пьяных водителей, сообщает пресс-служба УГИБДД по Якутии.

Первое случилось около 12:30 на перекрестке улиц Пояркова и Короленко в столице республики. Нетрезвый водитель 1986 г.р. на Mitsubishi Wagon проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Nissan Sunny. Как оказалось, виновник аварии начал пить еще вечером воскресенья. А с утра в понедельник продолжил.

Фото: УГИБДД по Якутии

Второе ДТП произошло днем на Советской улице в Намцах. Подвыпивший 41-летний водитель Toyota Succeed не справился с управлением и впечатал свою машину в столб на обочине.

К счастью, в обоих происшествиях никто не пострадал, однако автомобили получили повреждения.

На обоих пьяных виновников аварий составили административные материалы. На первого — по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, ему грозит административный арест от десяти до пятнадцати суток либо штраф в размере 30 тысяч рублей. На второго — по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, ему грозит не только штраф в размере 30 тысяч рублей, но и лишение права на управление транспортными средствами на срок до двух лет.

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