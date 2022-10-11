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Происшествия11 октября 2022 8:30

Прогноз погоды в Якутске на среду, 12 октября

Сегодня ночью температура опустится до минус 6 градусов
Вера МАКАРОВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Днем 12 октября в Якутске температура воздуха составит до плюс 1 градуса, сообщает Якутское УГМС.

«Без существенных осадков, ветер переменный 2-5 м/с, на дорогах гололедица. Ночью -4-6°, днем -1+1°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали 0 градусов, северо-западный ветер 1 м/с.

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