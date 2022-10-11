В Якутске опровергли информацию о раскопке свежего асфальта ради прокладки трубы на улице Ильменской

Фото: KP.RU

11 октября жители Якутска активно обсуждали новость о том, что на улице Ильменская разломали новенький асфальт, чтобы проложить трубу. Представитель компании «Сахатрансстрой», выступающей генподрядчиком на этом участке, опроверг эту информацию.

«Не суйтесь на Ильменскую - дорога закрыта. У магазина "Идея" вновь перекопали свежий асфальт и кладут трубу. Якутская традиционная забава», – писали сегодня в мессенджерах.

Это новость возмутила многих жителей города, многие из которых призвали наказывать за такой подход.

По словам строителей, улица в этом месте (недалеко от сквера, посвященного павшим на озере Ильмень, прим. ред.) не была заасфальтирована.

«При укладке асфальта мы сделали технологический разрыв, чтобы не проводить дополнительных работ. Сейчас укладываем водопропускную трубу, чтобы соединить лотки водоотведения с левой и правой стороны дороги» – прокомментировал прораб генеральной подрядной организации «Сахатрансстрой» Никита Сергучев.

Благодаря новой водоотводной системе, вода с Ильменской будет стекаться в сторону Билибина, а оттуда – на Вилюйский тракт в горканал.

Сегодня, 11 октября, вечером на этом участке планируется завершить работы, а завтра-послезавтра его заасфальтируют. Затем дорожники продолжат работы по улице Ильменская в сторону улицы Билибина.

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