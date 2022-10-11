Избил до смерти мужчину в парке, а потом убил свидетеля. В Якутии вынесли приговор убийце, прятавшемуся 15 лет

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Верхневилюйском районе вынесен приговор по делу о двойном убийстве, совершенном 15 лет назад, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Ранним апрельским утром 2007 года в парке села Верхневилюйск прохожие с ужасом обнаружили страшно избитые тела двоих мужчин. Как они здесь оказались и кто их убил, было неясно. Полиция, а вернее тогда еще милиция, не смогла найти виновника преступления. И убийца много лет продолжал прятаться среди мирных селян.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

Его смогли найти и задержать только в декабре 2021 года. Им оказался местный житель.

Как оказалось, до того момента он даже не был знаком со своими жертвами. Познакомились они в ходе совместного распития алкоголя там же, в парке. В какой-то момент подсудимый поссорился с одним из новых знакомых. В пылу схватил деревянную палку и множество раз ударил по голове собутыльника.

Когда тот умер, мужчина испугался, что второй может донести на него. И избил до смерти свидетеля.

Он был признан виновным по п.п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам, с целью скрыть другое преступление. Его приговорили к 13 годам исправительной колонии строгого режима.

Однако подсудимый не согласился с данным решением и подал апелляционную жалобу в Верховный суд Якутии. Судья оставил предыдущий приговор без изменений, и он вступил в законную силу.

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