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Общество11 октября 2022 5:08

В автобусах Якутска временно не принимают оплату банковскими картами

Пассажирам предлагают оплатить проездными, транспортными, школьными картами или наличными
Вера МАКАРОВА
Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В общественном транспорте Якутска и его пригородов терминалы временно не принимают плату за проезд банковскими картами, сообщает пресс-служба окружной администрации города со ссылкой на АКБ «Алмазэргиэнбанк».

В данное время специалисты работают над устранением неполадок.

Пассажирам предлагают оплачивать проезд любым другим способом: проездными билетами, транспортными картами, картами и браслетами «Спутник», ЕСПБ, школьными транспортными картами и наличными.

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