В Якутии началось строительство образовательного комплекса «Точка будущего»

Фото: Андрей СОРОКИН / ЯСИА

В поселке Жатай началось строительство образовательного комплекса «Точка будущего», сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Это второй такой комплекс в стране — первый находится в Иркутске.

Здесь дети смогут реализовать свой исследовательский, творческий и профессиональный потенциал. Их ждут современное оборудование и мебель, лаборатории, спортивный блок с бассейном, спортивный и гимнастический залы и др.

Обучение будет проходить бесплатно.

Проект включает детский сад на 200 мест, школу на 840 мест, корпус допобразования, спортивно-оздоровительный комплекс, 15 домов для 30 приемных семей, 50-квартирный кампус для проживания учителей, теплую многоуровневую стоянку с автобусным терминалом и иные вспомогательные и инженерные сооружения.

Фото: Андрей СОРОКИН / ЯСИА

Объект строят на средства частного благотворительного фонда «Новый дом». Глава Якутии Айсен Николаев поблагодарил его учредителя Альберта Авдоляна и главу попечительского совета Сергея Чемезова.

«Это не просто социальная ответственность бизнеса, это вложение в будущее поколение, правильный подход к развитию образования и всей нашей страны <…> уверен, в кратчайшие сроки объект будет построен и задаст новые стандарты в образовательном процессе Якутии», — сказал он.

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