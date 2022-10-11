В ДТП в Мегино-Кангаласском районе Якутии пострадали три человека, в том числе один ребенок

Фото: ОГИБДД Мегино-Кангаласского района

10 октября около 8 утра поступило сообщение об аварии с пострадавшими в селе Чюйя, сообщает ОГИБДД Мегино-Кангаласского района.

Установлено, что 37-летний водитель на автомашине «Ниссан Седрик», не уступил дорогу «Тойоте Виш», в результате чего произошло столкновение, после чего «Тойота Виш» наехала на опору уличного освещения.

Фото: ОГИБДД Мегино-Кангаласского района

По словам водителя «Ниссан Седрик», он не заметил автомашину «Тойота Виш» перед выездом на главную.

В аварии пострадало три пассажира, в том числе несовершеннолетняя пассажирка автомашины «Тойота Виш», которая перевозилась с использованием бустера на заднем пассажирском сидении. Оба водителя не пострадали, в момент ДТП были в трезвом состоянии.

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