В Якутии работник магазина со сломанной ногой украл инструменты и кабели на полмиллиона рублей

Фото: KP.RU

В магазине Ленского района украли электроинструменты и два медных кабеля общей стоимостью 553 000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

Под подозрение попал ранее судимый 39-летний работник магазина. Оказалось, что он ушел на больничный в связи с переломом ноги. И во время больничного он решил совершить кражу в своем магазине. Возможно, мужчина предполагал, что его сломанная нога и больничный дадут ему алиби. К тому же он знал, что в магазине нет видеокамер.

Как бы то ни было, еще официально не выйдя из больничного, он, ковыляя потихонечку, проник в свой магазин, где похитил кабели и электроинструменты. К моменту его задержания, он уже успел продать на сторону медные кабели, а инструменты у него изъяли. Заведено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.