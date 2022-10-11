К 20 октября завершат дноуглубительные работы у Якутска

Фото: «Водоканал»

На следующей неделе, 20 октября, будут завершены дноуглубительные работы в районе водозаборных сооружений Якутска, сообщает пресс-служба АО «Водоканал».

Такие работы проводят каждый год. Благодаря этому вода беспрепятственно поступает из основной протоки реки Лены и горожане получают качественную питьевую воду.

Всего по плану должны извлечь более 220 тысяч кубометров песка. Длина прорези составит 405 метров, ширина — 60-70 метров.

Производительность водозаборной станции — 110 тысяч кубометров в сутки. Объем ковша — 330 тысяч кубометров, это равно запасу воды на трое суток.

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