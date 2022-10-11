В Якутии выявлено 89 новых случаев COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 11 октября в Якутии обнаружено 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщается в телеграм-канале вице-премьера республики Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитывался о 93 случаях.

В Якутске зафиксировано 40 случаев, в Сунтарском, Хангаласском, Алданском, Мирнинском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Усть-Алданском, Амгинском, Верхнеколымском, Усть-Майском районах – от 1 до 8 случаев.

За сутки лаборатории республики провели 514 исследований на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 598 069 тестов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Якутии за сутки выявили минимум новых случаев коронавируса с конца июля

93 новых случая коронавируса выявили в Якутии за сутки (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.