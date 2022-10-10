В Якутии достраивают школу по госпрограмме

Фото: правительство Якутии

В Якутии достраивают школу в селе Чаппанда Нюрбинского улуса. Проект был заложен по программе «Развитие образования РС(Я) на 2020-2024 годы и на плановый период до 2026 года», и уже готов на 99%.

«На данный момент осталось завершить работы по устройству ограждения кровли, устранение недоделок после установки охранно-пожарной сигнализации, уборка строительного мусора. В середине октября запланирована итоговая проверка. Ввод объекта ожидается в конце этого месяца», -заявила первый замминистра строительства Галина Новикова.

Здание будет двухэтажным, более чем на 3 тысячи квадратных метров. Школа сможет вместить 100 учащихся и 50 дошкольников в детском саду.

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