Глава Якутии сообщил о помощи районам в кормозаготовительной кампании

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев провел совещание по итогам кормозаготовительной кампании 2022. По его словам, в этом году кормозаготовка проходила в сложнейших условиях. Однако в целом республика показала удовлетворительные результаты.

«Обсудили комплекс мер по недопущению снижения поголовья скота в ряде районов. Работа по этому направлению уже ведется. Было принято решение оказать содействие 8 наиболее пострадавшим районам в перевозке и приобретении концентрированных кормов, а также в перевозке сена», – сообщил Николаев.

Глава добавил, что поддерживать хозяйства власти будут также и в начале следующего года. Правительству и районам было поручено отработать и решить вопросы по оказанию помощи, в том числе и личным подсобным хозяйствам.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.