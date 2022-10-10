Якутян предупредили об антитеррористических учениях в школах

Фото: МВД Якутии

Управления образования Якутска сообщило о планах провести антитеррористические учения. В ведомстве отметили, что подобные мероприятия проводятся ежегодно и не связаны с каким-то событиями. Тренировки пройдут в течение октября.

«Такие учения и тренировки проводятся ежегодно в целях подготовки действия обучающихся и педагогов при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуации. Обучающимся прививаются основополагающие знания и умения по вопросам безопасности», – сообщили в управлении.

Отметим, что подобные тренировки в Якутии уже начались: на прошлой неделе неизвестный мужчина в балаклаве и с автоматом в руках наведался в Мирнинский региональный технический колледж. Позже оказалось, что «террорист» был проверяющим, а его нападение – лишь часть учений.

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