Назначен новый замруководителя Департамента ветеринарии Якутии

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

10 октября глава республики Айсен Николаев своим указом назначил нового заместителя руководителя Департамента ветеринарии Якутии.

Им стал заместитель начальника отдела Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Якутии Виктор Семенов.

Справка КП:

Виктор Семенов имеет высшее образование. В 2004 году окончил Якутскую государственную сельскохозяйственную академию.

После окончания Якутского сельскохозяйственного техникума работал ветеринарным фельдшером в Управлении ветеринарии Нюрбинского улуса, позже – заместителем начальника ветеринарного управления Управления ветеринарии Нюрбинского улуса.

В 2005 году назначен на должность ведущего специалиста отдела ветеринарного надзора за перемещением животных и продукции животного происхождения Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Якутии

Там Виктор Семенов работал по настоящее время – был главным специалистом, государственным инспектором, старшим государственным инспектором, заместителем начальника отдела государственного пограничного ветеринарного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте Управления.

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